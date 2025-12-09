Heladas golpean Huánuco: miles de cultivos y ganado afectados en provincias altoandinas

El intenso frío volvió a castigar a la sierra de Huánuco. En las últimas horas, las heladas han provocado la pérdida de miles de hectáreas de cultivos y la muerte de animales en comunidades que dependen exclusivamente de la agricultura y la ganadería. Las imágenes del desastre muestran campos cubiertos de escarcha y familias que, pese a su esfuerzo, ven cómo el clima extremo pone en riesgo su sustento diario.

FRÍO EXTREMO

Las provincias de Yarowilca, Huamalíes, Dos de Mayo y Lauricocha son las más afectadas por las heladas que azotan la región. Los reportes señalan que extensas áreas de cultivo de papa, olluco, maíz, oca, habas y alverjas quedaron destruidas, generando un panorama desolador para cientos de agricultores. En algunas zonas, las temperaturas descendieron por debajo de los cero grados, congelando los campos y arruinando semanas de trabajo.

El impacto no solo es productivo, sino también emocional. Los agricultores, que ya enfrentan condiciones precarias, ven cómo sus ingresos se reducen drásticamente. “No tenemos cómo recuperar lo perdido, el frío ha matado todo”, lamentó uno de los afectados desde Huamalíes.

PIDEN AYUDA ESTATAL

La ganadería también sufre las consecuencias del frío extremo en las zonas que superan los 3 mil metros sobre el nivel del mar. Decenas de cabezas de ganado han muerto o enfermado debido a la falta de refugio y alimento. A pesar de los avances tecnológicos como las geomembranas para almacenamiento de agua o la inseminación artificial, los productores continúan trabajando con métodos tradicionales por la falta de inversión y apoyo institucional.

Los afectados serán focalizados por las agencias agrarias de cada provincia para que puedan acceder al seguro agrario que compense estas cuantiosas pérdidas. En tanto, los agricultores hacen un llamado urgente a las instituciones y la comunidad para canalizar ayuda, pues el daño a la producción es un golpe a la seguridad alimentaria y económica de sus familias, dejando una situación crítica que requiere atención inmediata.