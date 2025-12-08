La extorsión avanza en Chiclayo: detonan explosivo en puerta de restaurante

Un atentado con explosivo causó pánico en el pueblo joven Jorge Chávez, en Chiclayo. Una cámara de seguridad registró el momento en que un sujeto se acercó a la fachada de un restaurante, encendió la mecha de un artefacto y escapó en moto junto a su cómplice.

Segundos después, la explosión dañó el portón y el techo del negocio, además de comprometer una pared que quedó a punto de colapsar. En la vivienda también residen niños, lo que incrementó la preocupación entre los vecinos.

Agentes de la UDEX analizaron los restos para identificar el tipo de explosivo. Según fuentes policiales, se trataría de un ataque extorsivo dirigido a la dueña del restaurante.

El jefe de la región policial Lambayeque, general Luis Ángel Bolaños Velgarejo, indicó que los delincuentes habrían obtenido material explosivo de zonas cercanas. “Pronto daremos con quienes atentaron. Hay regiones convulsionadas como Trujillo y Piura, de donde sacan dinamita y la traen aquí”, declaró.