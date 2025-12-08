Velan restos y piden justicia por asesinato de periodista en La Libertad

El periodista Fernando Núñez Guevara, director del portal de noticias Kamila TV y Secretario de Actas de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (filial Chepén), fue asesinado el último sábado 6 de diciembre.

El crimen del hombre de prensa ocurrió pasada las 6 de la tarde, mientras regresaba en su moto desde Ciudad de Dios hasta Guadalupe por la carretera Panamericana, en el sector conocido como Curva la Barranca.

Según testigos, sicarios que lo seguían a él y a su hermano los interceptaron y dispararon tres veces. Uno de los balazos impactó en la cabeza de Núñez, quitándole la vida al instante. Su hermano resultó gravemente herido y fue trasladado al hospital de Guadalupe para recibir atención médica.

Exigen justicia

Los familiares de Fernando Núñez se apersonaron a la morgue para recoger su cuerpo y posteriormente velaron sus restos en la plaza de Guadalupe, donde asistieron amigos y colegas. "Justicia, lo único que yo pido es justicia porque deja dos hijos que todavía están estudiando. Mi hija está en la universidad y mi hijo todavía está en el colegio y su otro hijo que también está estudiando", dijo la madre de sus hijos.

"Pedimos justicia, que se aclaren las cosas. En Guadalupe suceden muchos asesinatos y nunca se llega a saber nada. Que se haga justicia, él siempre ha velado por todos los ciudadanos del valle que lo llamaban para hacer denuncias y él todo el tiempo ha apoyado y ahora cruelmente lo matan así de la nada", indicó un familiar.

Lamentan deceso

Cabe resaltar, que Fernando Núñez, quien estaba por graduarse como abogado, también se desempeñaba como Secretario de Actas de la ANP Chepén, gremio que lamentó su deceso mediante un comunicado.