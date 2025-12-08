Buenos Días Perú

08/12/2025

Rondas campesinas castigan a joven acusado de robar celulares en Cajamarca

Víctimas lo retuvieron tras arrebatarles celulares. Las rondas confirmaron que no sería la primera vez que el sujeto comete este tipo de delitos.



Un presunto delincuente fue capturado y golpeado por una pareja en Cajamarca luego de arrebatarles sus celulares. El hecho fue registrado por testigos, quienes alentaron la agresión. Tras la intervención, el sujeto fue entregado a las rondas campesinas, que lo trasladaron a su local para aplicarle una sanción según sus costumbres.

En el local ronderil, los dirigentes cuestionaron al detenido y recordaron antecedentes recientes. “Este jovencito de pelo pintado para robando y vendiendo droga en el paradero de Otuzco. Aquí hemos dicho que no bajaremos la guardia”, señaló Fernando Chuquilín, presidente de las rondas campesinas.

La intervención no fue la primera, según los ronderos. Por ello, se le aplicó el castigo tradicional y se advirtió que, de reincidir, las sanciones serían más severas.

“Espero que no caiga otra vez en nuestras manos porque ya sabe lo que duele la vinza”, afirmó Chuquilín.


