Puno: Sube a 10 el número de fallecidos por incendio dentro de un Karaoke cuando celebran un cumpleaños

En Puno, el incendio devastador en un karaoke bar de Huancané, ha dejado al menos 10 personas fallecidas y tres heridas de gravedad. La tragedia ocurrió la tarde del jueves 4 de diciembre cuando celebraban un cumpleaños en el local.

Las víctimas, que incluyen a estudiantes del Instituto Superior Pedagógico Público de Huancané, se encontraban celebrando en el segundo piso del local, que también funcionaba como restaurante.

Se pudo ocasionar por la explosión de balones de gas

Durante la emergencia, vecinos intentaron controlar las llamas con baldes, pero la falta de una compañía de bomberos en la zona y la ausencia de agua dificultaron la extinción del incendio, dejando el fatal saldo de muertos.

Las autoridades de Puno, señalaron en los informes iniciales que el fuego comenzó alrededor de las 2:00 p.m. y se propagó rápidamente, posiblemente debido a la explosión de balones de gas en cadena.

Cabe señalar que, el local siniestrado, era conocido popularmente como "Calmatripas", por otro lado, las identidades de algunos de los fallecidos aún están en proceso de reconocimiento oficial.