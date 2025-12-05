Cusco: Realizan trabajos de recuperación en centro arqueológico de Moray

En el Cusco, luego de que un automóvil se despistara y volcara, provocando la fractura de un muro del centro arqueológico de Moray, el Ministerio de cultura informó que la importante estructura sufrió daños que requieren una urgente restitución.

El Complejo Arqueológico de Moray es un conjunto de andenes circulares concéntricos de la época incaica, situado en el Valle Sagrado de los Incas, cerca de Maras, en Cusco. Se cree que funcionaba como un centro de experimentación agrícola.

El equipo técnico de la Zona Arqueológica de Moray verificó que el daño se localiza en una piedra de los andenes de la segunda plataforma de Q’echumuyu.

Conservación del patrimonio cultural

Según la evaluación preliminar, la pieza lítica presenta una fractura de aproximadamente 15 centímetros de largo por 7 centímetros de ancho.

Cabe señalar que, los trabajos se realizan siguiendo los protocolos internacionales de intervención para la conservación del patrimonio cultural.

Como parte del proceso, se aplicará un pegado del fragmento lítico utilizando materiales especiales, en coordinación con especialistas del laboratorio físico-químico del Ministerio de Cultura.