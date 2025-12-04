Delincuente detona explosivo por segunda vez en un local comercial en Pisco

El uso de explosivos por parte de extorsionadores es una problemática criminal grave y en aumento en el Perú, con numerosos casos reportados recientemente en ciudades como Lima y Trujillo.

Las autoridades, como la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio del Interior (Mininter), han implementado medidas y campañas para combatir este delito.

Los atentados con explosivos en áreas urbanas de todo nuestro país no están asociados a una insurgencia terrorista a gran escala como en el pasado, sino que son manifestaciones de la criminalidad y la extorsión.

Atentado en Pisco

En la ciudad de Pisco, un delincuente detonó un explosivo por segunda vez en un local comercial. En solo una semana, el negocio fue nuevamente blanco de los delincuentes, quienes detonaron un artefacto explosivo en la puerta principal del lugar.

La primera vez sucedió el pasado miércoles 26 de setiembre y las cámaras de seguridad captaron cuando un sujeto encapuchado cruza la calle y llega al frontis del negocio, donde arroja un explosivo y sale corriendo. Segundos después, el artefacto explosivo detonó y por poco deja herido a un grupo de jóvenes que pasaban a pocos metros.

Una semana después de este ataque, el mismo local nuevamente fue afectado en horas de la madrugada.

Cabe señalar que, el dueño del negocio afectado contó que los extorsionadores le exigen pagar la suma de 150 mil soles.