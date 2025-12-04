Delincuente se esconde al interior de buzón de telefonía para evitar ser capturado en Chiclayo

En la ciudad de Chiclayo, durante la madrugada, agentes de la Policía Nacional acudieron al distrito de José Leonardo Ortiz, luego que los vecinos reportaran la interrupción en el servicio de internet y telefonía en su zona.

Tras un operativo, agentes del serenazgo y la policía ubicaron a un sujeto en el interior de un buzón, que no pudo cerrar debido al peso de la tapa metálica.

Se escondió dentro de un buzón

El sujeto, que suplicaba que no lo golpeen, se había escondido en el interior de un buzón de telefonía para evitar ser detenido luego de intentar robar los cables de la vía pública.

Luego de ser retirado, el hombre de 23 años fue subido a una patrulla y trasladado a la comisaría de José Leonardo Ortiz para las diligencias de ley.

Cabe señalar que, los vecinos de la zona denunciaron que delincuentes no solo roban los cables, sino que también tienen en la mira piezas de los autos y otros objetos.

El robo de cables de telefonía es un delito grave con consecuencias significativas, incluyendo la interrupción de servicios críticos de comunicación para miles de usuarios, familias, escuelas y centros de salud.

Este problema ha mostrado una tendencia al alza en algunas regiones, impulsado principalmente por el valor del cobre en el mercado internacional.