Sicario asesinó a balazos a una mujer que iba en moto en Puerto Maldonado

El sicariato en nuestro país es un delito grave que ha experimentado un aumento significativo en los últimos años, con un incremento de casi el 500% en los casos de extorsión y sicariato en cinco años.

Este fenómeno se caracteriza por el asesinato por encargo y representa un desafío importante para la seguridad pública y el sistema de justicia del país.

Crimen en Puerto Maldonado

En Puerto Maldonado. una mujer fue acribillada por sicarios cuando viajaba en una moto. La víctima fue identificada como Katherine Tineo Vásquez, quien conducía su motocicleta en horas de la madrugada en cuando fue interceptada por dos sujetos a bordo de otra moto que dispararon contra ella

Vecinos alertados por los disparos reportaron el incidente a las autoridades que acudieron de inmediato a la escena del crimen. La madre de familia, de aproximadamente 26 años, deja a tres hijos en la orfandad, entre ellos un pequeño de dos años.

Cabe señalar que, el delito de sicariato tiene penas severas en la legislación peruana. Puede ser sancionado con pena privativa de libertad no menor de veinticinco años y, en casos con agravantes, hasta con cadena perpetua. Las mismas penas se aplican a quien ordena o intermedia el crimen.