PNP evita pronunciarse tras ataque contra Rafael Belaunde: candidato inspeccionaba terrenos en Cerro Azul

El candidato presidencial Rafael Belaunde fue atacado a balazos este martes mientras realizaba una inspección en los terrenos donde su familia desarrolla un proyecto inmobiliario en el distrito de Cerro Azul, en Cañete. El hecho ocurrió en horas de la mañana, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta lo interceptaron.

Los proyectiles destrozaron el parabrisas del vehículo en el que se desplazaba Belaúnde y las esquirlas de vidrio le provocaron cortes en el rostro. Pese a la violencia del ataque, el precandidato no sufrió lesiones de gravedad.

LO QUE SE SABE DEL CASO

Durante la jornada, agentes de la región policial Lima Sur llegaron a la zona para realizar las diligencias correspondientes. El general Óscar Arriola arribó al punto de la agresión, aunque evitó brindar declaraciones a la prensa. La Policía mantiene total reserva y aún no confirma si se trató de un intento de extorsión o un hecho vinculado a la actividad privada del candidato.

El proyecto que Belaunde supervisaba consiste en la construcción de casas de playa muy cerca del litoral de Cerro Azul. La familia ya inició la preventa de estos inmuebles, por lo que la policía no descarta ninguna línea de investigación.

Belaúnde calificó como “un milagro” haber salido con vida del ataque. En las próximas horas ofrecerá una conferencia de prensa para detallar su versión de los hechos y precisar si había recibido amenazas previas. Su entorno político, sin embargo, adelantó que no existirían indicios de motivación electoral detrás de la agresión.