Así serán las nuevas placas de rodaje con chip para motocicletas y mototaxis

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha anunciado la implementación de nuevas placas de rodaje con un chip RFID para motocicletas y mototaxis. Las placas serán más grande que el modelo anterior y contendrá tres letras y cuatro números.

Esta medida busca mejorar la seguridad ciudadana y la identificación vehicular, y su obligatoriedad comenzará el 17 de diciembre de 2025 para unidades nuevas.

Nueva tecnología en las placas

A las nuevas placas se añadirá una calcomanía holográfica con un chip que contendrá información relevante del vehículo, como la matrícula y el número de serie del motor. Esta calcomanía será detectable por pórticos y lectores electrónicos.

Las nuevas placas tendrán un tamaño mayor y caracteres más visibles, además de incorporar tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID, por sus siglas en inglés).

La tecnología del chip permitirá una identificación más rápida y eficiente del vehículo y su propietario durante operativos policiales o mediante sistemas de control automatizados, ayudando a combatir delitos cometidos a bordo de estos vehículos.

El costo será de 90 soles

La implementación de estas placas se realizará de manera escalonada, afectando primero a los vehículos nuevos y luego a los que ya están en circulación.

Desde el 17 de diciembre de 2025, todas las motocicletas y mototaxis nuevas deberán usar obligatoriamente estas nuevas placas. El proceso de reemplacamiento para las motos que ya cuentan con placas tradicionales comenzará en febrero de 2026 y se extenderá hasta noviembre de 2031, siguiendo un cronograma oficial que se basará en el último dígito de la placa.

Cabe señalar que, el trámite para obtener la nueva placa se gestiona a través de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) y la Asociación Automotriz del Perú (AAP).

El costo del derecho registral para motos, mototaxis o motocars es de S/ 66.80 y el costo de fabricación de las placas a través de la AAP es de aproximadamente S/ 90.