Se registra enfrentamiento entre vecinos y serenazgo por protesta afuera de municipio en Iquitos

En Iquitos, un grupo de vecinos del asentamiento humano 21 de Setiembre se enfrentaron a agentes de serenazgo cuando protestaban afuera del municipio de Punchana para exigir el inicio de las obras de agua, desagüe y el relleno de sus calles el cual lleva varios años sin poder ejecutarse.

Según primeros informes, la gresca se inició cuando los serenos procedieron a retirar a los manifestantes, quienes bloquearon parte de la avenida quemando llantas y otros objetos.

Un menor resultó herido en la gresca

El enfrentamiento que dejó a un menor de edad y un agente de serenazgo herido.

Cabe señalar que, minutos después, se restableció el orden y los vecinos continuaron protestando de manera pacífica a la espera de que las autoridades hagan caso a su pedido.