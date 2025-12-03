Intensa granizada en Pasco provocó la muerte de más de 300 animales entre ovinos y alpacas

Se han reportado granizadas recientes en la región de Pasco a principios de diciembre de 2025, causando principalmente daños a cultivos y ganado en zonas específicas.

La intensa granizada sorprendió a los pobladores del caserío de Puaghuanca, distrito de Páucar, provocando la muerte del ganado y más de 300 animales entre ovinos y alpacas quedaron afectados.

Cuatro familias ganaderas resultaron directamente perjudicadas, enfrentando pérdidas que comprometen su sustento y la continuidad de su actividad productiva.

Ante este fenómeno natural, los ganaderos advirtieron que, de continuar las condiciones climáticas adversas, la situación podría agravarse en los próximos días. Solicitaron apoyo urgente al Gobierno central, especialmente la construcción de cobertizos que permitan resguardar al ganado.

Puno afectado por intensas lluvias

Esta situación no solo ocurre en Pasco, ya que el último fin de semana, una intensa granizada acompañada de fuertes lluvias sorprendió a la ciudad de Puno, afectando el tránsito vehicular y provocando el aniego de varias calles.

Cabe señalar que, el granizo cubrió las veredas lo que obligó a restringir el paso de vehículos en distintas zonas de la ciudad.