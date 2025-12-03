Joven muere tras recibir disparo durante enfrentamiento entre presuntos barristas en Iquitos

En Iquitos, un joven de 18 años, identificado como Esteban Rodríguez Tamani, perdió la vida tras recibir un disparo durante un enfrentamiento entre presuntos barristas de los clubes de Universitario de Deportes y Alianza Lima.

El violento ataque quedó registrado en un video difundido por integrantes de la barra “Pevas Grone”.

El joven falleció en el hospital

El herido durante la greca, fue trasladado al Hospital Regional de Loreto, donde falleció horas después por una herida abdominal.

Tras esta fatalidad, sus familiares denunciaron que el joven había recibido amenazas días antes y que desconocidos atacaron el negocio de su tía. Además, el primo de la víctima aseguró que el sujeto que habría disparado responde al alias de "Pancho".

Cabe señalar que, la Policía Nacional investiga el caso para identificar al responsable del disparo y esclarecer los hechos.

Por otro lado, sus restos son velados en su domicilio, donde amigos y familiares impidieron grabaciones del velorio.

Las peleas entre barristas en nuestro país, son un problema de violencia persistente que frecuentemente resultan en heridos graves, daños a la propiedad y, en ocasiones, muertes, incluso de menores de edad.

Los enfrentamientos más recientes han ocurrido en distritos de Lima como San Juan de Lurigancho (SJL), El Agustino y Ate, involucrando principalmente a facciones rivales de los clubes Universitario de Deportes y Alianza Lima.