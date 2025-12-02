Percy Ipanaqué: nuevas imágenes revelan que precandidato a diputado conversó con su asesino antes del ataque

Nuevas imágenes del asesinato del precandidato a diputado Percy Ipanaqué Navarro han abierto más interrogantes sobre el caso. Las cámaras de seguridad registraron los instantes previos al crimen, donde se observa a un hombre acercarse y conversar con el abogado, quien parece no percibir peligro.

A esta revelación se suman las declaraciones del jefe de la I Macro Región Policial Piura, general Manuel Farías Zapata, quien calificó la muerte como “extraña” y recordó que Ypanaqué tenía antecedentes vinculados a la defensa de organizaciones delictivas.

Farías afirmó que el abogado habría recibido una llamada antes del ataque, lo que habría motivado que subiera a un vehículo que no le pertenecía. Según el general, el atacante y la víctima se conocían, pues en las imágenes se aprecia una breve conversación antes del disparo fatal. La PNP espera el levantamiento del secreto bancario y el acceso al contenido del celular hallado en la escena para avanzar con las diligencias.

PIDEN JUSTICIA

Desde el Colegio de Abogados de Piura, su decano Hernán Ruiz Díaz exigió una investigación exhaustiva. Recordó que Ypanaqué denunció anteriormente que algunos de sus defendidos fueron “sembrados” con municiones, lo que también fue observado en casos ocurridos en Sullana.

Meses antes de su muerte, el precandidato había advertido sobre posibles represalias del propio general Farías, a quien responsabilizó públicamente si algo le sucedía, alegando presuntos abusos, extorsiones y siembras contra ciudadanos que se negaban a pagar sobornos.

Los restos de Percy Ipanaqué son velados en la sede del Colegio de Abogados, donde familiares y amigos exigen que su caso no quede impune.