Disparan más de 30 veces y matan a dos amigos en Piura: guerra de mafias estaría detrás de asesinato

Dos amigos identificados como Carlos Barba y Sergio Saavedra fueron asesinados de más de 30 disparos cuando se encontraban en una mototaxi, en el asentamiento humano Luis Sánchez Cerro de Sullana, en Piura.

Cámaras de seguridad registraron el momento en que una camioneta se aproximó al lugar y dos sujetos armados descendieron para disparar contra la mototaxi donde conversaban las víctimas. El ataque incluyó una segunda ráfaga de tiros antes de que emprendieran la huida.

Testigos del asentamiento intentaron auxiliar a las víctimas tras la huida de los atacantes, quienes escaparon en la camioneta. Agentes policiales acordonaron la zona y encontraron más de 30 casquillos de bala.

Vínculo con crimen organizado

El general Manuel Farías, jefe de la Región Policial Piura, vinculó el crimen a una guerra por hegemonía entre bandas criminales. "Los Lobos de Ecuador se han fusionado con Los Pulpos de Perú", dijo.

Cabe resaltar, que ya se cuentan más de 40 homicidios cometidos por sicariato solo en la provincia de Sullana en lo que va del 2025; mientras que a nivel regional, Piura se registran más de 140 crímenes.