Capturan a dos investigados por pornografía infantil en Nazca y Pucallpa

La Dirección de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional capturó a dos presuntos integrantes de la organización criminal "Los Pedófilos de Yarinacocha" en operativos simultáneos realizados en Ucayali y Nazca.

Los detenidos son Carlos Montenegro Chávez (31), alias "El Monstruo de Yarinacocha" y agente de seguridad, y Sócrates Platón Perea Díaz, alias "El Monstruo de Callería", comerciante independiente acusado de producción y distribución de material pornográfico infantil.

Montenegro Chávez fue detenido cuando intentaba huir tras ser seguido por agentes, mientras Perea Díaz fue capturado en su entorno de operaciones comerciales donde presuntamente gestionaba la distribución del material ilegal.

Rescate y evidencias

Durante las intervenciones en Pucallpa, agentes especializados rescataron a una menor de edad previamente identificada como víctima en la investigación. En los allanamientos se incautaron dispositivos electrónicos que contenían material ilícito, según confirmó la policía.

El operativo contó con apoyo de la Comisaría de Yarinacocha, la USE Ucayali y las ONG Children International Rescue Foundation y OUR. Las investigaciones apuntan a que la red se dedicaba a la comercialización, consumo y producción de videos de pornografía infantil.