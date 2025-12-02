Mujer sobrevive de milagro tras ser aplastada por pared recién construida en Loreto

Los gritos de auxilio alertaron a los vecinos del asentamiento donde Marilú Airama Manuari, de 49 años, quedó atrapada bajo los escombros de una pared que acababa de ser levantada en su vivienda en Loreto. La estructura, construida recientemente, cedió de manera repentina y cayó sobre la mujer cuando se encontraba dentro de su habitación.

Las imágenes registran el momento en que los vecinos, desesperados, retiraron ladrillos y bloques de cemento para liberarla. “Ha sido un milagro de Dios que siga viva. Todos pensamos que había muerto”, contó una residente que participó del rescate.

La lavadora ubicada junto al muro amortiguó el impacto y evitó que el peso de la pared cayera completamente sobre su cuerpo, lo que habría sido fatal.

Marilú fue trasladada de inmediato al Hospital Regional de Loreto, donde permanece en observación mientras los médicos descartan posibles lesiones internas.