¿Quién era Sergio Bolaños?: presunto miembro de "Los Pulpos" asesinado en posible disputa con "La Jauría"

Sicarios asesinaron de al menos 15 disparos a Sergio Bolaños Sarmiento, de 29 años, la tarde del último domingo en la cuadra 9 de la avenida Brasil, en el distrito de Jesús María. El ataque ocurrió a menos de dos cuadras de la vivienda del presidente José Jerí.

De acuerdo a la Policía Nacional, el crimen se trataría de un ajuste de cuentas, ya que el sujeto sería presunto integrante de la banda criminal "Los Pulpos" y había sido noticia por un atentado con dinamita ocurrido en agosto pasado en su casa de Trujillo.

¿Quién era Sergio Bolaños?

Bolaños Sarmiento era conocido como un empresario en la ciudad de Trujillo, pero luego fue investigado por la Policía por ser presuntamente brazo económico de "Los Pulpos". Su nombre tomó mayor notoriedad tras la muerte del hermano de alías 'Yolín', cabecilla de la organización criminal "La Jauría", en una discoteca del distrito de Laredo.

'Yolín sindicaba al Bolaños como el autor intelectual del crimen de su hermano, quien murió de más de 40 disparos. Luego atacaron a balazos a policías que resguardaban la vivienda de Bolaños en Trujillo y luego de varios meses ocurrió el atentado con dinamita en su casa.

Tres atentados contra Bolaños y disputa con Jauría

Según Sergio Bolaños, ha tenido tres atentados contra su vida, pero el cuarto acabó con su vida. La policía se encuentra investigando el caso para corroborar si la disputa entre "Los Pulpos" y "La Jauría" estaría detrás de su crimen.