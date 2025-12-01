Trabajador muere al caer a un abismo mientras instalaba cables de electrificación en Huánuco

Ronald Rojas Lino murió de manera trágica mientras realizaba labores de colocación de cables para un proyecto de electrificación en la localidad de Muña, distrito de Chaccha, en la provincia huanuqueña de Pachitea.

TRAGEDIA EN HUÁNUCO

El joven intentó cruzar un abismo utilizando una cuerda, mientras sus compañeros sostenían la soga desde el otro extremo. En las imágenes registradas por los propios trabajadores se observa a Rojas avanzar con cautela y pidiendo que jalasen la cuerda para asegurar su desplazamiento. Sin embargo, en pleno trayecto, el arnés que lo sostenía se habría trabado entre el cable y las sogas de soporte.

Ese desperfecto provocó que perdiera estabilidad y cayera al abismo, de aproximadamente 400 metros de profundidad, quedando entre la espesa vegetación de la zona.

Sus compañeros corrieron desesperados para auxiliarlo, pero al llegar al fondo del barranco lo encontraron sin vida. Minutos después alertaron a la policía. Tras varias horas de búsqueda y una operación de rescate compleja, los agentes del Escuadrón de Emergencia de Huánuco lograron recuperar el cuerpo del joven.

La familia de Rojas exige ahora a las autoridades acelerar las investigaciones para determinar si hubo negligencia por parte de la empresa contratista, ya que el trabajador realizaba una maniobra de alto riesgo sin un sistema de aseguramiento adecuado.