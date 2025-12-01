Chiclayo: dan último adiós a suboficial que murió ahogado al intentar rescatar a dos personas

Con profundo dolor, la familia del suboficial de tercera Gustavo Chávez Acuña, de 26 años, recibió su féretro en la ciudad de Chiclayo, hasta donde fue trasladado desde la región San Martín. Decenas de familiares, amigos y compañeros de la institución policial acompañaron el cortejo y le brindaron un homenaje póstumo.

Horas antes, la Región Policial San Martín realizó una ceremonia de honores en memoria del agente. Autoridades, parientes y colegas formaron una guardia de respeto y recordaron su vocación de servicio.

JOVEN POLICÍA MUERE TRAS RESCATAR A DOS PERSONAS DE RÍO EN SAN MARTÍN

El suboficial Chávez murió el jueves 27 de noviembre, luego de ser arrastrado por la corriente mientras intentaba rescatar a dos ciudadanos que habían quedado varados debido al repentino incremento del caudal del río Sisa, en la provincia de El Dorado, región San Martín.

Su familia pidió que su sacrificio no sea olvidado y que se reconozca su entrega al servicio policial.