Cajamarca: Siete días de prisión preliminar para implicados en robó más de S/ 86 mil a empresaria

La Policía Nacional del Perú detuvo en menos de 24 horas a cuatro presuntos integrantes de una organización criminal que asaltó a una comerciante a la salida de una agencia bancaria en Cajamarca. El hecho ocurrió el 24 de noviembre en las inmediaciones del Banco de Crédito del Perú, ubicado en el jirón El Sucre con la avenida Atahualpa, donde la víctima fue interceptada y despojada violentamente de un morral que contenía más de 86 mil soles.

Operativo en tres zonas y recuperación parcial del dinero

Según informó la PNP, el trabajo coordinado entre la División de Investigación Criminal y el área de Inteligencia permitió ejecutar intervenciones simultáneas en Cajamarca, la carretera hacia Tembladera y los alrededores del penal de Huacariz. En estos puntos se logró detener a los sospechosos, quienes habrían actuado tras realizar un seguimiento previo a la empresaria. Autoridades policiales precisaron que los detenidos serían originarios de Chiclayo y que contaban con apoyo de contactos locales.

Durante las diligencias judiciales realizadas la tarde del 27 de noviembre, el juez a cargo ordenó siete días de prisión preliminar para los cuatro intervenidos, medida solicitada por la Fiscalía mientras continúan las investigaciones. Entre los elementos considerados figuran registros de cámaras de seguridad, armas incautadas y parte del dinero robado recuperado durante las intervenciones policiales.

La policía informó que, hasta el momento, se han recuperado 19 mil soles: 9 mil encontrados en Tembladera y 10 mil en la intervención efectuada cerca del penal de Huacariz. La mayor parte del botín continúa desaparecida, por lo que las autoridades mantienen las pesquisas para determinar su destino y la posible participación de más implicados.