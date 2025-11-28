Aglomeración de migrantes en la frontera Perú–Chile genera tensión desde la madrugada

En la zona limítrofe de La Concordia, entre Perú y Chile, se ha generado una fuerte congestión de ciudadanos extranjeros que buscan regularizar su situación para continuar su tránsito hacia sus países de origen. Desde la madrugada, decenas de migrantes —incluyendo familias con niños y mujeres embarazadas— permanecen formados a la espera de que la oficina de Migraciones en el complejo fronterizo de Santa Rosa inicie su atención, programada recién para las 8:00 a. m.

Refuerzo policial y malestar por demoras en la atención

De acuerdo con el reporte desde Tacna, efectivos de la Policía Nacional del Perú han incrementado su presencia en la zona fronteriza, en cumplimiento de lo anunciado por el general PNP Valverde, quien informó que se ha duplicado la vigilancia en los hitos 3 al 7. Las patrullas recorren permanentemente el área para evitar incidentes, en medio de un flujo migratorio que continúa creciendo.

Varios ciudadanos extranjeros expresaron su malestar por las largas esperas y la falta de servicios básicos durante la noche. Algunos señalaron que intentan salir de Chile debido a problemas con su documentación y buscan únicamente transitar por territorio peruano para regresar a sus países. Una migrante ecuatoriana relató que necesita gestionar su salida voluntaria tras haber permanecido de manera irregular, pero aún no obtiene la autorización necesaria.

La acumulación de personas en la frontera surge mientras en Chile se debate el impacto político de las recientes declaraciones del candidato José Antonio Kast, quien encabeza la intención de voto y ha endurecido su discurso sobre migración. En Perú, se espera la postura oficial de la Cancillería ante un escenario que podría desencadenar tensiones diplomáticas si la situación se agrava.