Delincuentes roban dos veces y en menos de 72 horas un colegio en Trujillo

Los robos a colegios en nuestro país, son un problema recurrente, con numerosos reportes de instituciones afectadas por la delincuencia a lo largo de este 2025.

Esta situación ha generado preocupación y demandas de mayor seguridad por parte de la comunidad educativa, especialmente en zonas identificadas como de alta peligrosidad.

Esta vez en Trujillo, por segunda vez y en menos de una semana, delincuentes ingresaron a la institución educativa inicial Los Cuatro Suyos, ubicada en el distrito de La Esperanza y se llevaron un televisor, útiles escolares y materiales de los niños de 3, 4 y 5 años.

Se llevaron hasta los útiles escolares

El robo fue realizado cerca de las 2 de la madrugada, los ladrones aprovecharon la oscuridad, para trepar la pared del centro educativo inicial para llevarse todo lo que pudieron.

Una vez adentro el delincuente caminó por los diferentes ambientes del centro educativo y luego ingresa a los salones, donde se apodera del televisor y los útiles escolares.

Cabe señalar que, al conocer el hecho, los padres de familia acudieron a la institución educativo y pidieron apoyo a la UGEL.

Por su parte, la directora del colegio presentó la denuncia formal a la comisaría Jerusalén, mientras el director de la UGEL se reunió en el plantel para evaluar acciones.