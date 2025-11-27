Rondas castigan a “chicotazos” a seis agricultores por vender mango a exportadoras en Piura

En Piura, seis agricultores del Valle de San Lorenzo, fueron castigados con latigazos por las rondas campesinas de Tambogrande. La razón del castigo, fue por incumplir el acuerdo de suspender la comercialización de mango desde el 25 de noviembre.

Según explicaron los ronderos, la medida buscaba evitar que los bajos precios impuestos por el mercado sigan afectando a los pequeños productores.

Rompieron el acuerdo

Sobre este hecho, sostienen que el valor reducido del mango está siendo aprovechado por grandes empresas exportadoras, lo que profundiza la brecha económica en la zona.

Cabe señalar que, agricultores habían firmado un acta que advertía un castigo de dos azotes para quienes desobedecieran el pacto.

De igual forma, la paralización de la venta de mango ha generado preocupación en la cadena productiva local, donde se teme que la crisis pueda prolongarse si no se alcanza una solución pronta.