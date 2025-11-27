Orquesta "Estrellas de la Cumbia" seguirá tocando pese a extorsiones: PNP detiene a dos presuntos implicados

La reconocida orquesta "Estrellas de la Cumbia" decidió no detener sus presentaciones pese a las amenazas de extorsionadores que les exigen un cupo de S/ 20 mil para permitirles trabajar sin represalias. Los mensajes intimidatorios, enviados al número destinado a contratos, alarmaron a los integrantes y generaron un profundo temor dentro de la agrupación.

Su director, Juan Pablo Acosta, contó a Panamericana Televisión que las amenazas se reactivaron hace una semana y llegaron acompañadas de videos en los que los delincuentes advertían un ataque. “Nos ha chocado emocionalmente. Estamos consternados por los mensajes y videos extorsivos que siguen llegando”, expresó.

A través de un comunicado, la agrupación confirmó que está colaborando con la Policía Nacional, que abrió una investigación para identificar a todos los responsables. “Estamos agradecidos con las autoridades porque acogieron nuestra denuncia de inmediato. Pedimos que también protejan a otros colegas musicales que pasan por lo mismo”, señaló Acosta.

Aunque mantienen su agenda de presentaciones, los músicos reconocen que trabajan con miedo.

“En el escenario mostramos alegría, pero por dentro hay temor. Pedimos al presidente y a las autoridades que tomen medidas. Tememos por nuestras vidas”, comentó una de las integrantes.

HAY DOS DETENIDOS

La Policía informó que dos presuntos miembros de la banda criminal ‘La Nueva Generación’ fueron capturados por las amenazas enviadas a la orquesta y que las diligencias continúan para desarticular por completo a este grupo dedicado a extorsionar a artistas y empresarios.