Sujeto asalta una botica en Tingo María en solo 20 segundos

Los robos a boticas y farmacias en nuestro país son un problema de seguridad ciudadana grave y en aumento, con un reporte de más de 5,000 establecimientos afectados en Lima Metropolitana solo en 2024, lo que ha llevado a cierres de negocios e incluso protestas por parte de los propietarios.

La delincuencia organizada ha impactado a miles de farmacias independientes, sufriendo robos, extorsiones y estafas, siendo lo más alarmante que muchos propietarios no denuncian los robos por desconfianza en las autoridades.

Robo en Tingo María

Esta vez en Tingo María, un delincuente armado asaltó en menos de 20 segundos una botica, llevándose todo el dinero de la ganancia del día

Una cámara del negocio captó cuando el delincuente amedrentó a la trabajadora con una pistola y la obligó a tirarse al piso; mientras él tomaba todo el efectivo de la caja registradora y lo guardaba en su bolsillo. Con todo el botín, el delincuente trepó nuevamente el mostrador y huyó con rumbo desconocido.

Otro robo en Iquitos

Otro robo se registró en la ciudad de Iquitos, una mujer ingresó sigilosamente hasta la sede de una empresa de enseñanza de manejo para robar un teléfono celular.

Las cámaras de seguridad registraron cuando la mujer subió por las escaleras y empezó a observar y al percatarse que no había nadie se acercó hasta la mesa de recepción, tomó el teléfono móvil que estaba cargando y huyó en silencio.

Cabe señalar que, segundos después, la trabajadora salió de una de las oficinas, pero no logró alcanzar a ver a la mujer por lo que continuó haciendo su trabajo, sin percatarse del robo de su teléfono celular.