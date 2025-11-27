Juntas vecinales capturan a dos sujetos acusados de robar productos valorizados en 15 mil soles en La Libertad

En La Libertad, representantes de las juntas vecinales de Huamachuco capturaron a estos dos sujetos acusados de robar en una tienda sombreros de palmar y ponchos valorizados en más de 15 mil soles. Tras la denuncia de propietaria del negocio, las juntas se organizaron y lograron capturar a los presuntos ladrones.

Luego de capturarlos, como es su costumbre, los pasearon descalzos con un cartel en el que decía “Soy Ladrón”

Luego fueron llevados a un parque donde fueron castigados haciendo ejercicios físicos y, finalmente, fueron liberados, tras pedir perdón por su accionar.

¿Qué son las juntas vecinales?

Las juntas vecinales son organizaciones de vecinos que promueven la participación ciudadana, la vigilancia del cumplimiento de normas municipales y la mejora de la calidad de vida en su sector.

Su objetivo es servir de enlace entre la comunidad y las autoridades municipales y policiales, colaborando en el desarrollo local y defendiendo los intereses del barrio.

Se forman en diferentes distritos y áreas, y sus funciones incluyen supervisar servicios y obras, proponer proyectos y colaborar con la seguridad ciudadana.