Puerto Maldonado: mujer intenta ingresar a penal marihuana y pastillas en sus partes íntimas

En Puerto Maldonado, agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) detuvieron a una mujer identificada como Imelda Llavilla Ortega, de 35 años, cuando intentaba ingresar marihuana y pastillas al penal de Puerto Maldonado, ocultas en sus partes íntimas.

El hecho ocurrió durante el control de ingreso para visitas, donde el personal del INPE detectó su evidente nerviosismo. Tras la primera revisión corporal, los agentes dispusieron su traslado a una sala especial para una inspección más exhaustiva.

Sus nervios la traicionaron

Tras esto se confirmó la sospecha de que portaba objetos irregulares, al verse descubierta, la mujer se excusó en que había ingerido bebidas alcohólicas.

Cabe señalar que, en el centro de salud, el médico de turno extrajo un total de 30 envoltorios de plástico, cuatro pastillas de color celeste y un paquete adicional con aproximadamente 200 gramos marihuana. El material quedó bajo custodia para las pericias respectivas.

La mujer en calidad de detenida fue trasladada a la Unidad Especializada Antidrogas a fin de continuar con las investigaciones y determinar las responsabilidades del caso.