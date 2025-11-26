Caen dos personas vinculadas a red extorsiva de alias “Mickey Mouse”, el interno que imitaba voces para amenazar

Un operativo conjunto de la Policía Nacional y el Ministerio Público permitió desarticular parte de la red criminal vinculada a Pedro Denis Zavaleta Ávalos, interno del penal El Milagro conocido como “Mickey Mouse” por utilizar la voz del personaje animado para extorsionar sin ser identificado.

EXTORSIONABA DESDE LA PRISIÓN

Zavaleta cumple prisión desde diciembre de 2024 por el mismo delito; sin embargo, según la policía, volvió a estar implicado en amenazas contra el dueño de un restaurante en Alto Trujillo. Desde su celda habría coordinado las llamadas extorsivas utilizando los teléfonos comunitarios del penal —conocidos como azulitos— y el apoyo de familiares en el exterior.

“Esta persona utilizaba su tiempo disponible dentro del penal para exigir sumas de dinero, enviando audios con una voz peculiar idéntica a la de Mickey Mouse”, informó la PNP.

Durante el allanamiento a su celda se halló una agenda con nombres y números telefónicos, presuntamente de nuevas víctimas. En paralelo, agentes de la Divincri detuvieron a dos mujeres y un hombre en diferentes viviendas de Trujillo. Según el coronel Johnny Hamán, estos sujetos serían operadores logísticos encargados de realizar llamadas, recolectar información y enlazar al interno con las víctimas mediante la modalidad tril.

En los operativos se decomisaron cuatro celulares, ocho chips, además de una tarjeta bancaria, una libreta y un cuaderno con apuntes que serían relevantes para la investigación.