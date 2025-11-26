Cajamarca: sujeto intenta raptar a joven en la puerta de su casa y huye al ser descubierto

Un hecho alarmante sacudió a los vecinos del jirón Huancavelica, en Cajamarca. Una joven fue atacada por un sujeto desconocido cuando regresaba a su vivienda. Las cámaras de seguridad registraron el momento en que el individuo la sigue, se acerca por detrás y la toca de manera indebida justo cuando ella abre la puerta.

TOCAMIENTOS INDEBIDOS

Lejos de retirarse, el agresor la sujetó y trató de llevársela a la fuerza, arrastrándola varios metros mientras la víctima intentaba defenderse. La joven logró gritar el nombre de su tía —“¡Lorena!”— y ese pedido desesperado de ayuda hizo que el atacante huyera de inmediato.

El hombre escapó corriendo sin rumbo definido y hasta el momento no ha sido identificado. Su paradero también es desconocido.

La denuncia fue presentada en la Segunda Comisaría de Cajamarca, donde el caso se encuentra bajo estricta reserva. Ni la Policía Nacional ni los familiares han brindado detalles adicionales para proteger la integridad de la víctima, quien actualmente busca apoyo psicológico debido al impacto emocional del ataque.