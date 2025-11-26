Piura: vecinos de Talara filetean raro tiburón megaboca que apareció varado en la playa de Negritos

Un tiburón megaboca, una especie extremadamente rara en el litoral peruano, apareció varado en la playa de Negritos, en la provincia piurana de Talara. Sin embargo, lejos de convertirse en un caso de estudio científico, terminó siendo despiezado por vecinos y pescadores, quienes se llevaron su carne en bolsas, cuchillos y depósitos.

INSÓLITO CASO

Los pobladores llegaron antes que las autoridades del Instituto del Mar del Perú (Imarpe), encargadas de evaluar este tipo de varamientos. De acuerdo con información preliminar, el tiburón presentaba carne rojiza, un signo que podría corresponder a descomposición o a un estado no apto para el consumo humano. Pese a ello, la pieza fue repartida entre los presentes, lo que podría derivar en cuadros de intoxicación o enfermedades.

“Uno puede entender la necesidad de alimentación”, comentó la conductora Pamela Acosta durante la emisión. “Pero nadie sabe si el animal murió por enfermedad, contaminación o envenenamiento, o cuánto tiempo estuvo expuesto al sol. Incluso podrían terminar vendiendo esa carne en algún mercado”, agregó.

La ausencia de un cerco preventivo, así como la demora en la llegada de autoridades locales o personal de serenazgo, permitió que la escena se descontrolara. Ni Imarpe ni especialistas alcanzaron a realizar una necropsia para determinar la causa de muerte o recolectar datos científicos.