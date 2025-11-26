Loreto: Mujer que robaba con sus menores hijos pide perdón de rodillas para evitar ser denunciada

En Loreto, una madre de familia fue intervenida en Requena, acusada de participar en varios robos a tiendas de ropa y lo más grave, de usar a sus menores hijos para distraer a los vendedores mientras sustraía productos y celulares, bajo la modalidad conocida como tenderos.

Al ser descubierta, la mujer intentó evitar la denuncia pidiendo perdón de rodillas, pero los comerciantes aseguraron que reportarán lo ocurrido a la Policía.

Fue intervenida por ronderos

Tras su captura, testigos afirmaron que la sospechosa vendía las prensas en distintos puntos de la provincia y que habría llegado desde Iquitos para cometer estos ilícitos, aprovechando la escasa vigilancia en los locales comerciales.

La ladrona fue intervenida por los ronderos del grupo “Águilas de la Justicia”, que indicaron que la mujer estaría involucrada en al menos cinco hurtos y le exigieron devolver los productos robados.

Cabe señalar que, los vendedores expresaron preocupación por la participación de los menores y pidieron que las autoridades evalúen su situación para garantizar su protección.