Padres se encadenan para exigir reconstrucción de colegio en Iquitos

En Iquitos, un grupo de padres de familia del Colegio N.° 60110 de Quistococha, ubicado en el km 5 de la carretera Iquitos–Nauta, radicalizaron sus acciones al quemar llantas y encadenarse en la puerta del plantel.

Con su medida buscan llamar la atención de las autoridades regionales ante la falta de respuesta a un pedido de reconstruir el colegio, que aseguran lleva años pendiente.

Exigen la pronta ejecución del proyecto

Como parte de la protesta, los padres bloquearon el ingreso de los docentes al plantel y anunciaron que no enviarán a sus hijos a clases.

Los padres de los escolares exigen la pronta ejecución del proyecto de construcción del nuevo centro educativo ya que afirman que esta obra ha sido ofrecida por el Gobierno Regional en reiteradas ocasiones, pero nunca concretada, pese a la urgencia que presenta la comunidad educativa.

Los manifestantes aseguran que los techos del centro educativo están destartalados, las paredes llenas de moho y el agua se filtra por los pasillos.

Cabe señalar que, los padres advirtieron que, si no son escuchados en las próximas horas, iniciarán una huelga de hambre. Aseguran que esta acción no busca perjudicar a los estudiantes, sino obtener las condiciones dignas que la institución necesita.