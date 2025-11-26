Captan a sujetos transportando cajas de cerveza en vehículo que estaría registrado a nombre de la PNP

En la región Arequipa, un video grabado por vecinos de la urbanización Los Ángeles, en Cayma, captó a varios sujetos cargando cajas de cerveza desde un vehículo negro, con placa registrada a nombre de la Policía.

El registro audiovisual muestra a una persona vestida de civil manipulando las cajas de licor en plena vía pública, un hecho que generó denuncias ciudadanas por un posible uso indebido de un vehículo perteneciente a la Policía.

EL video se viralizó

Tras la viralización del video, del caso, la Región Policial Arequipa aclaró que el vehículo no le pertenece y no está asignado a ninguna dependencia de la institución.

Pero de igual forma se dispuso una investigación preliminar a cargo de la Dirección de Investigación de la Corrupción y la Inspectoría General, a fin de determinar si existe algún vínculo indirecto o si la unidad estaría siendo usada de manera irregular por terceros.

Cabe señalar que, por su parte, la Policía Nacional aseguró que cualquier hecho que involucre bienes estatales será investigado y sancionado conforme a ley.

En nuestro país, el uso indebido de bienes estatales puede constituir varios delitos, como el peculado, que ocurre cuando un funcionario se apropia o utiliza ilegalmente bienes públicos, y la usurpación agravada, que es el ingreso ilícito a bienes inmuebles estatales con fines de apropiación. Ambas figuras son penadas por el Código Penal peruano.