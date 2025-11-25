Amplían estado de emergencia en Trujillo, pero atentados con explosivos continúan

Pese a la ampliación del estado de emergencia, un nuevo ataque extorsivo se registró el último fin de semana en la cuadra 3 de la calle Cuba, en la urbanización El Recreo de Trujillo, a pocas cuadras del centro histórico de la ciudad.

Una cámara de seguridad captó el preciso momento en que un sujeto con polera negra llegó al lugar a bordo de una bicicleta y en tal solo segundos dejó una bolsa que contenía el presunto artefacto explosivo.

Vecinos fueron alertados por la explosión que fue percibida a varios kilómetros del lugar del incidente. La policía llegó a la zona para realizar las diligencias correspondientes y confirmó que no se registraron víctimas como consecuencia del estallido.

Hallan más artefactos

Horas después del atentado, agentes de la Udex encontraron dos artefactos explosivos adicionales a pocos metros del lugar del incidente, lo que incrementó la preocupación entre los residentes de la zona, quienes manifestaron su alarma ante la recurrencia de estos hechos.

Vecinos opinan

"Ya esto (atentados) es prácticamente pan de cada día, se escuchan las explosiones en varias zonas de Trujillo", dijo un vecino. "La delincuencia nos ha ganado, la delincuencia está en todos lados, hasta en la misma policía. ¿Qué esperamos?, ya no esperamos nada, que Dios nos acompañe nomás", manifestó otro residente.