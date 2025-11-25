Tragedia en Huaral: dos muertos y varios heridos deja choque de bus interprovincial en Aucallama

Un accidente de graves proporciones se registró esta madrugada en Aucallama, provincia de Huaral. Un bus de la empresa Expreso Interprovincial Dorado, que trasladaba a 60 pasajeros desde Chiclayo hacia Lima, chocó por alcance contra un tráiler que circulaba por la misma vía.

DOS MUERTOS Y VARIOS HERIDOS

La violencia del impacto dejó dos personas fallecidas: un hombre y una mujer que viajaban en el nivel superior del vehículo. Sus cuerpos fueron retirados con apoyo de los bomberos y puestos a disposición del Ministerio Público para las diligencias de rigor.

El frontal del bus quedó destruido, con la estructura del primer y segundo piso completamente colapsada y varias ventanas hechas añicos.

El corresponsal de Buenos Días Perú, Rafael Montalvo, desde la zona, confirmó que los heridos fueron trasladados al hospital más cercano para recibir atención inmediata. Aún no se ha precisado la cifra exacta de lesionados, pero varios pasajeros presentaban cortes y contusiones producto del fuerte golpe.

Peritos de la Policía de Carreteras y el fiscal de turno permanecen en el punto para levantar evidencias, determinar responsabilidades y esclarecer qué originó que la unidad colisionara contra el tráiler.

La vía permanece parcialmente restringida mientras continúan los trabajos de rescate y remoción.