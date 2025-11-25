Atacan con dinamita el restaurante de una mujer en Trujillo para amenazar a su hijo en Chile

Un nuevo atentado volvió a sacudir a La Esperanza, en Trujillo. Las cámaras de seguridad registraron el momento exacto en que un sujeto encendió un cartucho de dinamita y lo arrojó contra el restaurante Lula, ubicado en la cuadra 11 de la avenida César Vallejo. El estallido, que se produjo la noche del sábado, generó pánico entre los vecinos y dejó severos daños en la fachada del local.

EXTORSIONAN A PERUANO EN CHILE

La propietaria explicó que las amenazas contra su familia se arrastran desde hace cinco meses y están dirigidas a su hijo, quien radica en Chile. A través de mensajes de WhatsApp, los extorsionadores advirtieron que tomarían represalias si no cumplían con sus exigencias económicas. El ataque habría sido la respuesta criminal ante ese presunto desacato.

Pese a la potencia de la explosión, las autoridades confirmaron que no se reportaron heridos ni víctimas mortales. Personal del Serenazgo y agentes de la Policía Nacional llegaron de inmediato para acordonar la zona y recoger evidencias que permitan identificar a los responsables.

El jefe de la Divincri Trujillo, coronel Johnny Hamán, informó que la dueña del restaurante no presentó denuncias previas por extorsión, aunque no descartó que la familia haya evitado formalizar los hechos por temor.

“Antes de esta explosión no existe una denuncia por extorsión. No descartamos que la víctima no haya querido denunciar”, precisó el coronel Hamán.

Durante las diligencias, la policía capturó a Carlos Denis López Santos, quien estaría directamente involucrado en el atentado. En su poder hallaron un teléfono y un arma de fuego. Según la primera revisión del celular, habría registros de coordinación y planificación de extorsiones en esa zona de Trujillo.