Tumbes: investigan a teniente PNP por envío de más de 3000 municiones a un oficial ecuatoriano

Un nuevo caso que compromete a miembros de la Policía Nacional del Perú quedó al descubierto en Tumbes, luego de que las autoridades detectaran el envío de más de 3000 municiones desde Lima hacia la frontera con Ecuador. El remitente, según las guías de remisión, sería el teniente PNP Braham Briseño Selmi, quien habría despachado el cargamento oculto dentro de una motobomba trasladada por la empresa de encomiendas Flores.

PRESUNTA TRÁFICO DE MUNICIONES

El paquete tenía como destino el distrito fronterizo de Aguas Verdes, donde debía recogerlo el oficial ecuatoriano Andrés Cazo Marín, quien registra antecedentes por tráfico ilegal de armas y municiones desde 2024. De acuerdo con las primeras pesquisas, las balas habrían sido enviadas para abastecer a bandas criminales que operan en la frontera norte.

El jefe de la Depincri Tumbes, comandante Óscar Ángeles Paredes, confirmó que los nombres del policía peruano y del receptor extranjero aparecen consignados en la documentación oficial, lo que permitió avanzar rápidamente en las diligencias.

“Ese ciudadano ecuatoriano tiene antecedentes por este mismo delito en su país”, detalló el comandante Ángeles, al precisar que aún se coordina con las autoridades de Ecuador para obtener información ampliada sobre su situación judicial.

La Policía Nacional inició una investigación formal contra el teniente Briseño Selmi para determinar su participación en una posible red internacional dedicada al tráfico de municiones. Mientras tanto, los peritos revisan el material incautado y reconstruyen la ruta completa del envío ilícito.