Extorsionan por cuarta vez a “Estrellas de la Cumbia”: banda exige S/20 mil y amenaza con explotar su bus

La reconocida agrupación "Estrellas de la Cumbia" vive nuevamente bajo amenaza. En Chiclayo, sus integrantes denunciaron que una organización criminal les exige S/20 mil para no atentar contra ellos durante sus presentaciones. Esta sería la cuarta vez que la orquesta enfrenta un intento de extorsión, según información de la Policía Nacional.

VIDEO AMENAZANTE

El caso se volvió aún más alarmante cuando los músicos recibieron un video en el que se observa una caja con más de 20 cartuchos de dinamita, varias balas y un papel con el nombre de la agrupación. Todo acompañado de mensajes en los que los delincuentes aseguraban saber cada uno de sus movimientos y fechas de show, información que —según la amenaza— provendría del propio entorno del grupo.

Los extorsionadores se identificaron mediante iniciales que aludirían a la banda denominada “La Nueva Generación” y advirtieron que los músicos “no están en tierra de nadie” y que la policía no podrá protegerlos a tiempo si deciden atacar.

Pese al riesgo, Estrellas de la Cumbia mantuvo sus presentaciones del fin de semana: una en Lima el sábado y otra en Chongoyape la madrugada del domingo, debido a contratos ya pactados y a la expectativa del público.

La agrupación ha entregado a las autoridades todas las evidencias: llamadas, mensajes y el video de los explosivos. La Policía investiga para identificar a los responsables y determinar si la filtración de información provino de alguien cercano al grupo.