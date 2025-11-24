Detienen a joven mototaxista que insultó y escupió a policías tras chocar con patrullero

Una intervención policial en la provincia iquiteña de Maynas terminó en un escándalo, cuando una joven mototaxista reaccionó de manera violenta luego de chocar su unidad contra un patrullero.

La mujer fue identificada como Vianda Vereniz Linares Vargas, de 20 años, quien lejos de colaborar comenzó a insultar, escupir y amenazar a los agentes que intentaban realizar el procedimiento. En las imágenes se escucha cómo la joven exige refuerzos a sus conocidos y reta a la autoridad.

“Ven con todos, no vengas solo. Nos vamos a frontear acá”, gritaba mientras los policías intentaban calmarla.

Según el parte policial, Linares adoptó una actitud hostil desde el inicio de la intervención. A pesar de las advertencias, continuó resistiéndose, lo que obligó a los agentes a inmovilizarla para evitar que siguiera agrediendo.

Tras varios minutos de tensión, la mujer fue detenida y trasladada a la dependencia policial correspondiente, donde se evaluará su situación legal y los presuntos delitos de resistencia y violencia contra la autoridad.