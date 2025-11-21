Pasajera agrede e insulta a conductor de bus tras exigir que se detuviera fuera de paradero

Una pasajera protagonizó un violento incidente dentro de un bus de la empresa Superstar, en Piura, luego de exigir que el conductor se detuviera en un punto que no era paradero autorizado. Al no recibir aviso previo, el chofer continuó su ruta y la mujer reaccionó con insultos y patadas, tal como quedó registrado en las cámaras de seguridad de la unidad.

En las imágenes se observa cómo la pasajera se acerca hasta la cabina para reclamarle al conductor y amenazarlo con llamar a la policía, mientras lo agrede verbal y físicamente.

“Llámalo, llama al policía. Mira lo que estás haciendo”, grita la mujer mientras intenta golpearlo.

Frente a la situación, un compañero del chofer pidió a los usuarios mantener el respeto y recordar que los trabajadores del transporte también están expuestos a estrés constante.

“Somos padres de familia, somos trabajadores. Estas cosas no pueden pasar por falta de respeto mutuo”, declaró.

Conductores piden comprensión

Los transportistas explicaron que este tipo de enfrentamientos ocurre con frecuencia, especialmente por la ausencia de paraderos formales en la ciudad.

“Los usuarios deben avisar con anticipación. En Piura no contamos con paraderos establecidos, así que debemos estacionarnos en un punto seguro para que puedan bajar”, señalaron.