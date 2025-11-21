Sujeto desata insultos racistas y denigrantes contra trabajadora de centro de pagos en Chimbote

En la ciudad de Chimbote, una joven trabajadora fue víctima de insultos racistas y expresiones denigrantes por parte de un hombre que acudió a realizar un retiro de dinero a la entidad financiera.

El indignante incidente se originó cuando el sujeto mostró una actitud extraña al ingresar su clave en el dispositivo para realizar el retiro de dinero.

Insultos racistas contra la trabajadora

La empleada, siguiendo el protocolo, le reiteró la indicación, lo que aparentemente molestó al sujeto que, en lugar de continuar con el procedimiento, reaccionó de manera agresiva, gritando y lanzando insultos racistas.

Las palabras de grueso calibre afectaron emocionalmente a la trabajadora y sorprendieron a las personas que presenciaron el hecho. Tras esto el sujeto abandonó el local sin completar su transacción.

Cabe señalar que, según testigos el agresor salió rápidamente del establecimiento, pero todo el episodio quedó registrado en las cámaras de seguridad.