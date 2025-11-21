Vecinos aterrados: Se incrementan robos al paso en calles de Chiclayo

La situación de los robos en la ciudad de Chiclayo es alarmante, con una ola de delincuencia persistente y un aumento significativo en las denuncias por delitos, lo que ha generado gran preocupación entre los residentes y comerciantes de la zona.

En los últimos meses, Lambayeque, la región a la que pertenece Chiclayo, ha registrado consistentemente una de las tasas más altas de denuncias por delitos a nivel nacional.

Unos de los problemas más graves son los robos a viviendas en esta parte del país, con reportes recientes (finales de 2024 y 2025) que indican la operación de bandas criminales organizadas que han sustraído cantidades significativas de dinero y objetos de valor.

Asalto en calle de Chiclayo

La noche de ayer, los integrantes de una familia se disponían a ingresar a su vivienda en Chiclayo, ubicado en el pueblo joven Atusparia, cuando fueron sorprendidos por los delincuentes

Cámaras de seguridad de la zona captaron como los delincuentes a bordo de una mototaxi asaltaron a una pareja de jóvenes cuando iban a entrar a su vivienda, Producto de la desesperación, la mujer empieza a gritar y se tira al suelo; mientras que los ladrones rebuscan entre los bolsillos para quitarle sus pertenencias de valor.

Una vez cometido el asalto, los dos ladrones suben a la mototaxi y huyen con su cómplice; mientras que vecinos y familiares salieron de sus casas para auxiliar a la pareja asaltada.

Otro robo en Piura

Una situación parecida sucedió en Piura, donde dos delincuentes asaltaron a un grupo de personas que estaban a bordo de un automóvil. Uno de los ladrones armados, se dirige donde el conductor para quitarle sus pertenencias, su cómplice va donde las mujeres y le arrancha sus bolsos.

Cabe señalar que, pese al llanto y gritos de las mujeres, los delincuentes continuaron con el asalto y luego huyeron en un vehículo lineal con rumbo conocido.