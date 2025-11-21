Ante las circunstancias del secuestro: Padres de bebé que fue raptado en hospital de Ica piden prueba de ADN

En Ica, un recién nacido fue reportado como desaparecido la madrugada del jueves 20 de noviembre, los padres del menor denunciaron un secuestro dentro del Hospital IV Augusto Hernández Mendoza de EsSalud.

La autora del secuestro, fue identificada como Zayda Chara Hernández, y era una extrabajadora de limpieza del mismo hospital, quien se habría vestido de enfermera para llevarse al menor.

Según primeros reportes policiales, la secuestradora habría fingido un embarazo y planeaba criar al bebé como suyo.

Rescate del recién nacido

El recién nacido, fue hallado en buen estado de salud en la vivienda de la extrabajadora, ubicada en el distrito de Parcona, pocas horas después de la denuncia.

Ahora, el bebé ha sido devuelto a su madre, pero la familia, debido a las circunstancias, ha solicitado una prueba de ADN para confirmar plenamente la identidad del menor.

Además, los familiares no descartan presentar una denuncia contra EsSalud por fallas en los protocolos de seguridad del hospital.