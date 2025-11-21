Detienen a cuatro policías por presunto cobro de cupos a mineros ilegales en Ucayali

Cuatro suboficiales de la Policía Nacional fueron arrestados en Ucayali tras ser sorprendidos cobrando presuntos cupos a mineros ilegales que operan en el río Ahitía, en el distrito de Curimaná. Los agentes guardaron silencio al ingresar a la sede policial, donde quedaron bajo custodia mientras avanzan las diligencias.

PRESUNTO PEDIDO DE COIMAS

El jefe de la Región Policial Ucayali, general Roberto Mercado, informó que el operativo se ejecutó tras la alerta de un ciudadano, quien denunció un posible acto de corrupción. La Unidad contra la Corrupción activó el protocolo, coordinó de inmediato con la Fiscalía Especializada y desplegó el operativo.

“El ciudadano denuncia un presunto acto de corrupción. La Unidad contra la Corrupción toma la denuncia, comunica a la Fiscalía y se realiza el operativo. El resultado es la intervención de cuatro efectivos que presuntamente cobraban dinero a las personas que trabajan en esa zona”, explicó el general Mercado.

Durante la intervención se incautaron 430 soles, monto que sería parte del cobro irregular.

El general también confirmó que el comisario de Curimaná fue separado temporalmente de su cargo mientras se desarrolla la investigación administrativa. Indicó que el caso avanza por dos vías: la disciplinaria, ya comunicada a Lima, y la penal, en manos del Ministerio Público. Los cuatro suboficiales fueron trasladados al Departamento Desconcentrado de Investigación contra la Corrupción de Ucayali.