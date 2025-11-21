Investigan mensaje amenazante hallado en baño de colegio de mujeres en Piura

La extorsión a colegios en nuestro país es un problema creciente y grave, con cientos de instituciones educativas amenazadas o afectadas, lo que ha llevado a la suspensión de clases presenciales en muchos casos.

Las bandas criminales exigen pagos de dinero a directores y profesores bajo amenazas de muerte o ataques con armas y explosivos.

Amenazas a colegio en Piura

En Piura, hay gran preocupación en los padres de familia del colegio de mujeres Juan de Mori, en el distrito de Catacaos, luego que se encontrara mensajes con contenido amenazante al interior de los baños.

“Tiroteo masivo. Nadie en el Mori vivirá”, fue el escrito en la pared que apareció al interior de una institución educativa.

Según contaron algunos padres de familia, luego de estos escritos, se divulgaron audios amenazantes provocando la alarma de las escolares.

La policía acudió hasta el colegio de mujeres para patrullar los alrededores; mientras que continúan investigando el caso para identificar a los responsables y determinar la veracidad de la amenaza.

Cabe señalar que, tras lo sucedido, la institución educativa procedió a borrar las pintas de manera inmediata y las clases se desarrollan con normalidad.