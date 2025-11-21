Hallan muerto a empresario cacaotero secuestrado por falsos policías en Huánuco

En Huánuco, vecinos del distrito de Súngaro, en la provincia huanuqueña de Puerto Inca, se encuentran consternados ante el hallazgo del cadáver del empresario cacaotero, Carlos Alejo Aponte Caisahuana, quien fue secuestrado la noche del último miércoles.

Según informes policiales y las evidencias registradas en cámaras de seguridad, cuatro hombres armados, que se hicieron pasar por policías.

Los falsos policías irrumpieron en el local de acopio de cacao del empresario. Un día después, el cuerpo sin vida del empresario fue abandonado en el kilómetro 43 de la carretera a Puerto Inca.

Investigan el motivo del crimen

Los restos del empresario serán trasladados a Pucallpa para la necropsia de ley, procedimiento que permitirá esclarecer la causa exacta de la muerte.

Cabe señalar que, la familia y la comunidad cacaotera esperan justicia por el asesinato de este empresario.

La industria del cacao en Huánuco es un sector en crecimiento, consolidado como una alternativa económica sostenible al cultivo ilícito de coca, principalmente en el Alto Huallaga. El cacao huanuqueño ha batido récords de exportación, generó más de S/51 millones en 2024 y es reconocido por su alta calidad, que le otorga características únicas.

La producción beneficia a miles de familias y se impulsa con el apoyo de programas estatales y la participación de asociaciones y cooperativas que trabajan en mejorar la calidad y obtener certificaciones internacionales.