Piura: Detienen a dos integrantes de peligrosa banda “Los Chuckys del Norte”

Hace unos días, la banda delincuencial denominada como “Los Chukys del Norte” asesinó a dos ciudadanos venezolanos en Sullana a consecuencia de lo que sería una guerra por el control del negocio de préstamos de la modalidad del “gota a gota”.

Estos hampones, con amenazas de muerte y extrema violencia atentan contra sus víctimas, y luego suelen compartir videos de sus crímenes en redes sociales.

Cayeron en un operativo en Piura

En Piura, la Policía informó sobre la captura de Donal Jacinto, alias "Cocotex", y Arlinthon Imanol, quienes serían integrantes de “Los Chuckys del Norte”.

La detención se produjo durante un patrullaje en la urbanización Ramiro Prialé, donde se encontró un trimóvil con explosivos tipo dinamita y municiones. Además, se incautaron dos teléfonos celulares y stickers con el logo de la banda.

Cabe señalar que, “Los Chuckys del Norte” también se adjudicaron el asesinato de los dos hombres venezolanos, ocurrido hace menos de una semana en la ciudad de Sullana.

Los más aterrador es que el video del crimen circula en redes sociales con la finalidad de amedrentar a bandas rivales.

Alias "Cocotex" y alias "Imanol" ya fueron trasladados a la sede del DEPINCRI para las investigaciones correspondientes. El caso fue derivado a la Fiscalía de Turno de Sullana, que coordinará las acciones legales.