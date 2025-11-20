Dejó varios heridos graves: Identifican a mujer que empotró su auto en pollería de Huancayo

En la ciudad de Huancayo, una mujer perdió el control de su vehículo y terminó estrellándose contra una pollería, en el óvalo de Ocopilla, dejando heridos a una madre y sus dos hijos menores de edad que se encontraban almorzando en el lugar.

El accidente ocurrió aproximadamente a la una de la tarde cuando el auto, de placa F9F-256, era conducido por una mujer identificada como Mauricruz Aizanoa Justo.

Las víctimas fueron trasladadas de urgencia al hospital por vecinos y personal de Serenazgo y la PNP que acudieron al lugar.

DAÑOS Y HERIDOS

El vehículo causó daños materiales al local, terminando empotrado contra una columna.Tras ser intervenida, la conductora declaró a la policía que el accidente se debió a una falla en los frenos del vehículo, horas más tarde se descartó que estuviera bajos los efectos de alguna sustancia como el alcohol.

De igual forma, otro ciudadano indicó que su menor hija también resultó herida antes que el auto impactara en el local comercial.

Cabe señalar que, la madre herida fue identificada Mónica Mendoza Vizarro, de 24 y sus dos hijos de 2 y 8 años, que resultaron heridos, uno de ellos sufrió cortes en el rostro debido a los vidrios rotos.